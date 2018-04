Semthas inicia o cadastramento de beneficiárias do programa de cestas nutricionais para o sistema de reconhecimento facial

Data: 23/04/2018

A Secretaria municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS) iniciou nessa segunda-feira (23), o cadastramento de todas as beneficiárias no sistema de reconhecimento facial, do programa de complementação alimentar para gestantes e nutrizes em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional, na qual as beneficiárias recebem cestas nutricionais periodicamente.

O cadastramento no sistema teve início com as nutrizes das Unidades Básicas de Saúde dos bairros Santo Antônio e Senhor do Bonfim. O sistema de reconhecimento facial foi implantado, com o objetivo de proporcionar mais agilidade no cadastramento e entrega das cestas nutricionais para gestantes e nutrizes, uma tecnologia inovadora que trará mais segurança ao programa.

De acordo com a Coordenadora do Programa de cestas nutricionais em Penedo, a Assistente Social Leidy Ane Oliveira, as beneficiárias precisam estar atentas aos dias de cadastros e as documentações exigidas.

“Hoje iniciamos com sucesso o Cadastramento on line das beneficiárias e o Reconhecimento Facial, começando pelas nutrizes encaminhadas e acompanhadas pelos Postos de Saúde( Santo Antônio e Senhor do Bonfim). Algumas beneficiárias também foram atendidas e cadastradas na sede do Programa, que fica no prédio do Cadastro Único. É importante que todas as beneficiárias se atentem ao cronograma das datas, horário e local e toda a documentação exigida para que não fiquem sem se cadastrar, porque a entrega das Cestas Nutricionais será liberada direto no Sistema. Nosso muito obrigada a todas que compareceram e aos profissionais de saúde e assistência social”, explicou

O cadastramento prosseguirá conforme cronograma e as beneficiárias deverão se apresentar na data e horário agendados por cada Unidade Básica de Saúde, munidas dos seguintes documentos: Cartão do Programa, Identidade, CPF, NIS da mãe e da criança(está precisa está inserida no Cadastro Único ao nascer), comprovante de residência e cartão de vacina da criança.

A implantação da tecnologia de reconhecimento facial é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social (Seades) em parceria com os Municípios Alagoanos.



Fonte: Ascom