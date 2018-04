STJD interdita Rei Pelé, mas administração promete liberar o estádio até sexta

Data: 24/04/2018

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) interditou o Estádio Rei Pelé, em Maceió, até que sejam tomadas providências para que conflitos como o que aconteceu entre organizadas de CSA e Ceará, pelo Nordestão, sejam evitados. O confronto foi registrado na partida do dia 20 de março e, nesta terça, os clubes foram julgados pela Primeira Comissão Disciplinar do tribunal. Cabe ainda recurso.

A administração do Rei Pelé, que fica sob a responsabilidade da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude (Selaj), informou que medidas estão sendo tomadas e que haverá um cordão de isolamento feito por policiais, além da colocação de tapumes fixos. Assim, promete garantias ao STJD para que o estádio já seja liberado para o jogo da próxima entre CSA e Oeste, pelo Brasileiro da Série B.

– Colocamos tapumes móveis e agora vamos fixá-los, o que vai inviabilizar esse acesso, e também o alinhamento com a polícia. Eles já vieram aqui, alinhamos para que tenhamos sempre a presença de policiais ali. Mas essas medidas já foram tomadas logo depois do jogo entre CSA e Ceará. Nós vamos fazer a defesa normal. Estamos esperando ser notificados, mas já fizemos defesa, tiramos as fotos, mostramos e vamos enviar para o tribunal, e aí o tribunal deve acatar porque já tivemos jogos após o episódio e o que tinha que ser corrigido já foi corrigido. Eles recebem as nossas defesas e o estádio vai voltar a ficar apto normalmente. O estádio só é interditado para que sejam feitas as correções, e elas já foram feitas – explicou o secretário-executivo da Selaj, Charles Hebert.

A Federação Alagoana também emitiu nota nesta terça à tarde sobre o problema, assinada pelo diretor administrativo, Júnior Beltrão.

A Federação Alagoana de Futebol informa que está trabalhando para obter a liberação o mais rápido possível, que a polícia já fez a vistoria hoje pela manhã (nesta terça) e o estádio Rei Pelé fez os reparos necessários. Tudo será enviado à comprovação dos mesmos para a CBF e o tribunal. Até amanhã será enviado um representante da CBF para atestar as adequações – diz a nota.

Multados

O STJD também puniu nesta terça CSA e Ceará com multa de R$ 5 mil. De acordo com a súmula do árbitro Antônio Dib Moraes de Sousa/PI, houve um rápido confronto entre organizadas durante a execução do Hino Nacional. Segundo o registro, uma organizada do Ceará arrombou o portão que dividia as torcidas e iniciou um conflito no estádio.

