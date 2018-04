CRB perde para o Fortaleza e chega à terceira derrota consecutiva na Série B

Data: 25/04/2018

O Fortaleza, do técnico Rogério Ceni, está impossível. Na noite desta terça-feira, o time cearense manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro da Série B ao ganhar do CRB, por 3 a 1, na Arena Castelão, pela terceira rodada.

Com nove pontos em três jogos, o Fortaleza está na liderança isolada e só pode ser alcançado por Figueirense, Paysandu e Vila Nova. Já o CRB, que ainda não conquistou nenhum ponto, se encontra na outra ponta da tabela.

PRIMEIRO TEMPO

O Fortaleza precisou de apenas seis minutos para abrir o placar na Arena Castelão. Em uma saída rápida de contra-ataque, Edinho cruzou rasteiro, Anderson Conceição não conseguiu cortar e a bola sobrou para Osvaldo, que bateu alto. João Carlos nada pôde fazer. E quase que o Leão do Pici amplia na sequência.

Bruno Melo cruzou e Gustavo cabeceou por cima do travessão. O CRB respondeu aos 15 minutos em chute de Neto Baiano para fora. Depois de um início muito movimentado, principalmente por parte do Fortaleza, a partida caiu de ritmo depois da segunda metade do primeiro tempo e o Galo da Pajuçara conseguiu equilibrar as ações.

No contra-ataque, principalmente com Edinho, o Fortaleza ainda teve algumas oportunidades, mas pecava demais nos últimos passes. Aos 48, Osvaldo cruzou na segunda trave, Edinho dominou e finalizou rasteiro em cima de João Carlos.

SEGUNDO TEMPO

Assim como aconteceu no primeiro tempo, o Fortaleza voltou arrasador do intervalo. Depois de Gustavo perder uma boa oportunidade, Bruno Melo ampliou aos quatro minutos. Diego Jussani cruzou na primeira trave e o lateral subiu livre para cabecear no canto. Aos seis, porém, o CRB diminuiu.

Diego Rosa recebeu de Tinga e bateu na saída de Marcelo Boeck. A bola passou por todo mundo e Neto Baiano só completou. A alegria do Galo da Pajuçara durou pouco. Aos dez, Jean Patrick soltou a bomba na entrada da área e a bola entrou no ângulo de João Carlos.

Aos 19, Marcelo Boeck saiu mal do gol e soltou a bola nos pés de Lucas, que bateu forte. A finalização desviou nos braços de Diego Jussani e saiu pela linha de fundo. O árbitro, porém, marcou apenas escanteio. Depois, quase que Jean Patrick faz seu segundo gol em chute cruzado.

A situação do CRB ficou ainda mais complicada aos 35 minutos. Edinho escapou em velocidade, passou por dois marcadores e foi derrubado por Feijão. Como era último homem, o volante alvirrubro foi expulso. Depois disso, o Leão do Pici valorizou a posse da bola e esperou o apito final do árbitro.

PRÓXIMOS JOGOS

O Fortaleza volta a campo na próxima terça-feira, contra o Londrina, às 16h30, no Estádio do Café, em Londrina, enquanto o o CRB recebe o Atlético-GO só no dia 5 de maio (sábado), às 16h30, no Rei Pelé, em Maceió. Os jogos são válidos pela quinta rodada.

Fonte: AFI