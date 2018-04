Hospital Regional de Arapiraca é investigado pelo MP

Data: 25/04/2018

O Ministério Público de Alagoas (MP-AL) instaurou um inquérito civil para investigar supostas irregularidades no Hospital Regional Nossa Senhora do Bom Conselho de Arapiraca, no Agreste de Alagoas.

A portaria, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (25), foi assinada pelo promotor de justiça Alberto Tenório Vieira.

De acordo com a publicação, um relatório do Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de Medicina de Alagoas aponta que no local não há ventilador pulmonar na sala de recuperação anestésica, os médicos realizam plantões de 24 horas por três dias consecutivos, e lavanderia e copa não possuem condições de ventilação adequadas.

Porém, a portaria aponta que o Conselho Municipal de Vigilância Sanitária realizou uma inspeção no local e não encontrou irregularidades nos plantões médicos ou no respirador pulmonar. Encontrando apenas a falta de exaustor na copa e na lavanderia.

Na publicação, o MP solicita que a Vigilância Sanitária da cidade realize uma nova perícia no hospital para verificar se as irregularidades apontadas já foram resolvidas.



