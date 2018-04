Secretaria de Meio Ambiente de Penedo Capacita Moradoras do Povoado Ponta Mofina na Produção Sabão Ecológico

Data: 25/04/2018

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e em parceria com o Instituto de Meio Ambiente (IMA), vem realizando diversas atividades de educação ambiental e conservação do meio ambiente, entre essas a capacitação de moradoras do Povoado Ponta Mofina na Produção Sabão Ecológico, na última terça-feira (24). A ação também contou com apoio do Presidente da Associação dos Moradores, Agricultores e Pecuaristas do Povoado Ponta Mofina, Genilson Santos.

A Oficina de reciclagem e confecção de sabão ecológico, realizada no Povoado Ponta Mofina, teve o objetivo de repassar informações sobre os prejuízos que os materiais descartados de maneira imprópria podem causar ao meio ambiente.

Segundo a consultora ambiental do IMA, Mirela Cavalcanti, há quatro anos a receita de sabão tem sido aprimorada. Ela ministra a oficina que beneficia diversas comunidades alagoanas e contribui com a preservação do meio ambiente. “Pra você ter ideia, um litro de óleo contamina até um milhão de litros cúbicos de água”, afirma.

Além da preservação do meio ambiente, a confecção de sabão com óleo reutilizado auxilia na economia doméstica e geração de renda das comunidades.

“Em Penedo, iremos realizar a oficina em várias etapas, com cada comunidade, de maneira que eles realmente saiam capacitados para produzir o sabão ecológico”, afirma Paulo Freire, Secretário de Meio Ambiente.

Receita

Para um litro de óleo, são necessários 20mL de essência (cítrica, de preferência), 20mL de glicerina e 200mL de soda cáustica (hidróxido de sódio). Mistura tudo em um recipiente plástico e, depois, coloca em fôrmas plásticas. Após cerca de 24 horas é possível desenformar e utilizar. Para filtrar e retirar os resíduos que vêm no óleo usado, basta usar um pano de prato.

Na confecção do sabão, é preciso ter cuidado com a soda cáustica e o uso de luvas é indispensável. A receita do IMA recomenda o uso de soda cáustica líquida, mas há que pessoas resolvem usar a sólida, que tem maior concentração de pH, símbolo que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma solução aquosa.

Há glicerina na receita porque muitas pessoas utilizam o sabão também para banho. “Este sabão que fazemos aqui no IMA tem pH 8 e, quanto mais alcalino for, mais vai agredir a pele. O ideal para banho é que o sabão seja neutro, com pH 7. A glicerina diminui a acidez da soda cáustica”, comenta a consultora.



