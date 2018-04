STJD interdita Rei-Pelé e multa CSA e Ceará após confusão no estádio

Data: 25/04/2018

A 1ª Comissão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu, durante a sessão desta terça-feira (24), interditar o Estádio Rei Pelé até que melhorias estruturais de segurança sejam realizadas, a fim de se evitar confrontos entre torcidas rivais dentro do maior palco do futebol alagoano.

A informação é do repórter Wellington Campos, do Timaço da Rádio Gazeta. No julgamento, o colegiado também estabeleceu multa na ordem de R$ 5 mil para cada clube.

A interdição é resultado de incidente envolvendo torcedores do Ceará e do CSA, em partida válida pela Copa do Nordeste deste ano, quando integrantes de torcida organizada do Vozão quebraram o portão que divide a grande arquibancada do trecho de arquibancada alta próximo ao placar eletrônico, acessando a área destinada à torcida azulina.

O fato foi registrado minutos antes da partida válida pela primeira fase da competição e realizada no último dia 20 de março, quando as equipes ficaram no empate de 1×1. Na sexta-feira, o Rei Pelé deve ser palco de mais uma partida pela Série B do Brasileiro, entre CSA e o Oeste-SP. O duelo está marcado para as 20h30.

Em nota, a Federação Alagoana de Futebol (FAF) disse já trabalhar para obter a liberação “o mais rapidamente possível”, assegurando que os reparos já haviam sido realizados. Ainda segundo a FAF, a Polícia Militar de Alagoas realizou uma nova vistoria na manhã desta terça, com a federação encaminhando a documentação necessária ao tribunal e à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A

inda segundo a nota, assinada pelo diretor administrativa do FAF, Júnior Beltrão, um representante da CBF deve desembarcar em Maceió até amanhã para atestar as adequações.

O incidente

Conforme a súmula da arbitragem daquela partida, os times estavam perfilados para a execução do hino nacional brasileiro quando membros de organizada do Ceará invadiram a grande arquibancada e chegaram a trocar socos com integrantes da organizada do CSA. A Polícia Militar, por sua vez, interviu usando balas de borracha, mas não houve registro de feridos.