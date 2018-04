175 mil famílias alagoanas são beneficiadas com kits da TV digital

Data: 26/04/2018

O presidente da Anatel, Juarez Quadros, participou, na manhã deste quinta-feira, 26, de uma coletiva de imprensa na sede da Agência em Maceió, no bairro da Pitanguinha, para informar sobre o desligamento do sinal analógico de televisão.

Juarez Quadros, alerta que a partir do dia 30 de maio, a programação dos canais abertos de televisão será transmitida apenas pelo sinal digital. Nesta primeira etapa, o desligamento do sinal analógico acontecerá em Maceió e nos municípios de: Atalaia, Barra de Santo Antônio, Barra de São Miguel, Coqueiro Seco, Marechal Deodoro, Messias, Paripueira, Pilar, Rio Largo, Santa Luzia do Norte, São Miguel dos Campos e Satuba.

“No total, 175 mil famílias foram beneficiadas gratuitamente em Alagoas. E ainda faltam 55 mil famílias receberem os equipamentos”, ressaltou Quadros.

“A televisão brasileira é aberta, gratuita e de boa qualidade. Com isso o grande beneficiado é o telespectador. Até agosto deste ano, todas as capitais brasileiras estarão com o sinal analógico desativado. E, até o final deste ano, boa parte das cidades do interior passará pelo processo de desligamento. Se ainda assim, algumas localidades não tiver o sinal analógico desligado, o prazo final é de 2023”, explicou o presidente da Anatel.

Juarez Quadros ressaltou ainda que não poderia ocorrer o desligamento do sinal analógico em um período curto. Por isso, foi organizado todo um planejamento, em etapas, para que todos os moradores não fiquem prejudicados e os responsáveis pelos radiodifusores tenham uma melhor organização e adaptação.

A TV digital vai proporcionar aos telespectadores maior qualidade de som e imagem. Com o desligamento do sinal analógico, haverá a liberação da faixa de 700 MHz, atualmente ocupada por canais de TV aberta. Essa radiofrequência será utilizada para ampliar a disponibilidade do serviço de telefonia móvel e internet 4G no Brasil.

Os beneficiários dos programas sociais do Governo (como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida) têm direito ao recebimento de um kit gratuito, com conversor e antena. Para isso é necessário agendar a retirada do kit no site www.sejadigital.com.br/home ou ligar no 147 e realizar a retirada do kit no ponto de distribuição da cidade.

