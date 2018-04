Nome aparece no BID e Walter está pronto para reforçar o CSA na próxima sexta

Data: 26/04/2018

O atacante Walter pode estrear pelo CSA na próxima sexta. Ele foi inscrito na CBF, teve o nome publicado nesta quarta no Boletim Informativo Diário (BID) e está à disposição da comissão técnica para o duelo com o Oeste, pela Série B.

Ex-jogador do Paysandu, o jogador chegou ao Mutange na semana passada e começou a treinar no dia 17. A partir de agora, luta efetivamente por posição com Michel e Niltinho.

Walter, de 28 anos, foi a principal contratação do CSA para a Série B. Apresentado à torcida no dia 14, antes da partida contra o Goiás, ele disse estar muito motivado para estrear. Este ano, disputou 12 partidas pelo Paysandu e marcou três gols. Jogou pela última no dia 8 de abril, na final do Campeonato Paraense contra o Remo.

Correria

A diretoria do CSA montou uma força tarefa para regurlarizar o atacante o mais rápido possível, até porque a negociação envolvia o Porto, clube que o jogador ainda tem vínculo, e o Paysandu. Nos últimos treinos, Walter ficou no time reserva. O técnico Marcelo Cabo ainda estuda a melhor formação para o jogo com o Oeste e ganhou agora uma opção ofensiva.

Fonte: Globoesporte