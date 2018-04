Penedense importará atletas do Coruripe através de parceira firmada

Data: 26/04/2018

Na manhã desta quarta-feira, 25 de abril, a comissão administrativa do Sport Club Penedense, formada pelo Vice Presidente Daniel Pereira e os futuros diretores do Clube, o contador Aerton Reis e o Advogado João Paulo Brandão, esteve nas dependências do Estádio Municipal Gerson Amaral onde em reunião com o Presidente do Coruripe, Francisco Luiz da Silva, O França da AABB e com o Vice Presidente do Clube Franciney Joaquim, ficou firmada a parceria entre os clubes que será legalmente formalizada através de contrato de colaboração mútua.

Na oportunidade o Vice Presidente do Coruripe confirmou que o clube irá ceder para o Sport Club Penedense alguns atletas da base, bem como outros atletas profissionais. A seleção destes profissionais ficará a cargo do futuro técnico do Penedense, o professor Joelson Barbosa, que já indicou os nomes de sua comissão, sendo o preparador físico Thiago Militão e o preparador de Goleiros Sebastião Jessé. A parceria é uma forma de atletas que estão atualmente na base dos clubes aparecerem no cenário estadual e terem a oportunidade de se profissionalizarem, inclusive fazerem parte da Associação Atlética Coruripe no ano de 2019, conforme acordado nos termos que serão assinados.

A nova diretoria do Sport Club Penedense vem desempenhando um trabalho para conseguir levar o Clube mais antigo das Alagoas de volta a série principal do futebol estadual. Entre as ações está o incentivo ao programa Sócio Torcedor além da divulgação da edição especial camisa comemorativa da Copa do Mundo 2018, que irá alavancar os ativos do Clube ribeirinho para a temporada. Assessoria do Penedense

Fonte: Assessoria SCP