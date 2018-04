Secretaria de Saúde divulga relação de usuários para atendimento no centro de diagnóstico de Penedo

Data: 26/04/2018

A Secretaria Municipal de Saúde de Penedo divulgou na última quarta-feira (25), a relação dos usuários, para atendimento no Centro de Diagnóstico com suas respectivas datas e especialidades, para os especialistas endocrinologista, metabologista e reumatologista que ocorrerão pelo Conisul (Consorcio intermunicipal do sul do estado de Alagoas).

Os Pacientes deverão ficar atentos a data e horário para o devido comparecimento ao local de atendimento.

As listas contemplam 130 pacientes do Sistema Único de saúde que necessitavam das devidas especialidades, que foram agendadas pela Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de contemplar as demandas por esses médicos especialistas.

Fonte: Ascom