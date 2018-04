Militar é baleado na cabeça durante operação para localizar carro roubado em Maceió

Data: 27/04/2018

Um soldado da Polícia Militar foi baleado na cabeça durante troca de tiros, na manhã desta sexta-feira (27), próximo ao antigo lixão, no bairro São Jorge, em Maceió.

O militar foi identificado como soldado Jeronimo Henrique Lima Santos, lotado no Batalhão de Policiamento de Eventos (BPE). Ele foi socorrido por colegas militares para o Hospital Geral do Estado (HGE) no Trapiche da Barra. Segundo a assessoria do hospital, a vítima passa por uma tomografia e após o exame retornará para a área vermelha do hospital, mas não corre risco de vida.

De acordo com o que foi apurado, ele e a guarnição policial passavam pelo bairro de Cruz das Almas, quando foram abordados por um capitão da polícia, que informou que seu sogro teve o carro, uma pick-up Toyota Hilux roubada. Ele pediu ajuda após o carro ser localizado por seu cunhado, que já vinha rastreando a Hilux.

Os militares teriam investido na busca pelos assaltantes nas proximidades da Vila Emater, próximo à área do antigo lixão, e encontraram os assaltantes no carro roubado quando houve a troca de tiros. Há informações de que os assaltantes chegaram a perder o controle do veículo. Um dos suspeitos conseguiu fugir, outro foi baleado e encaminhado ao HGE e uma mulher foi presa.

Fonte: TNH