Oficina culinária garante capacitação de profissionais e mais qualidade na merenda escolar de Penedo

Data: 27/04/2018

A Prefeitura de Penedo através de sua Secretaria de Educação, realizou nos dias 18 e 19 de abril, mais uma oficina culinária, onde contemplou as colaboradoras da rede pública municipal com a parceria estabelecida entre o município e o Serviço Social do Comércio – SESC, com uma ampla capacitação para a nutricionista e as merendeiras das escolas e creches municipais, objetivando a promoção da prática do conhecimento adquirido em todas as unidades educacionais de Penedo.

A nutricionista da Secretaria de Educação, Carla Sampaio, revelou que durante a oficina, foram abordados temas como segurança alimentar e nutricional, melhoria na qualidade da alimentação servida e controle higiênico sanitário dos alimentos. A profissional lembrou ainda que a capacitação das merendeiras, representa um significativo ganho para as unidades educacionais que passam a dispor de profissionais altamente treinadas para promover diariamente mais qualidade na merenda escolar dos estudantes.

A Secretária de Educação, Cintya Alves, destacou a parceria com o SESC, enfatizando que as oficinas tem acontecido de forma constante, possibilitando a capacitação de profissionais das mais diferentes áreas de atuação na educação municipal. “Conseguimos promover o encontro de várias profissionais que somaram trinta escolas representadas. Agradeço à nossa nutricionista Carla e todas as merendeiras comprometidas e envolvidas nesse processo de construir uma educação melhor e com mais qualidade para nossa comunidade estudantil e consequentemente para a cidade de Penedo”, enfatizou Cintya.

Fonte: Ascom