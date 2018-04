Previsão aponta sol entre nuvens no fim de semana

Data: 27/04/2018

A Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) disponibilizou a previsão do tempo para este final de semana em Alagoas. Os dados mostram chuva fraca e tempo seco na maior parte do dia.

Para este sábado (28) há possibilidade de chuva de intensidade fraca a moderada no Litoral Norte e chuva fraca nas demais regiões. No domingo (29), a previsão aponta chuva no Litoral Norte e na região da Zona da Mata.

A Região Metropolitana deve ficar com sol entre nuvens, intercalando com chuvas fracas ao longo do dia, mas a tendência é que o tempo fique seco na maior parte do dia. No Sertão, a previsão é de sol.

A previsão do tempo para o feriado de terça-feira (1º) estará disponível a partir de domingo (29) no site www.semarh.al.gov.br, bem como no aplicativo (app) ‘Semarh Tempo Alagoas’.

Fonte: Agência Alagoas