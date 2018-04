Walter marca na estreia, CSA goleia o Oeste e passeia no Rei Pelé

Data: 27/04/2018

Na estreia de Walter com a camisa azulina, o CSA passeou em campo na noite desta sexta-feira (27) e goleou o Oeste por 5 a 1 no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela terceira rodada da Segundona. De pênalti, Daniel Costa abriu o placar, Leando Souza, Michel, Leandro Amaro (contra) e Walter, também de pênalti, marcaram para o CSA; Bruno Lopes descontou para os visitantes.

O Azulão chegou aos seis pontos e pulou para a terceira posição da tabela, enquanto o Rubrão perdeu a invencibilidade, ficou nos quatro pontos e caiu para a nona colocação.

Na próxima rodada o CSA pega o Criciúma na terça (1º), às 16h, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, Santa Catarina. Já o Oeste recebe o Coritiba na sexta (4), às 21h30, na Arena Barueri, em Barueiri, São Paulo.

Ficha técnica

CSA

12- Cajuru

22- Celsinho

3- Leandro Souza

4- Xandão

6- Rafinha

5- Edinho

8- Ferrugem (13- Muriel, aos 36′ do 2º tempo)

7- Niltinho

10- Daniel Costa (18- Walter, aos 18′ do 2º tempo)

19- Didira

9- Michel (16- Velicka, aos 29′ do 2º tempo)

Técnico: Marcelo Cabo

Banco: 1- Lucas Frigeri, 11- Hugo Cabral, 13- Muriel, 14- Elivelton, 15- Roger, 16- Velicka, 17- Dawhan, 18- Walter, 20- Yuri, 21- Taiberson e 23- Boquita.

Oeste

1- Tadeu

2- Daniel Borges

3- Suelliton (14- Rodrigo Souza, aos 33′ do 1º tempo)

4- Leandro Amaro

6- Guilherme Romão

5- Lídio

8- Wallace Bonilha

7- Bruno Lopes (18- Léo Castro, aos 22′ do 2º tempo)

10- Claudinho

11- Pedrinho

9- Nicolas Careca (15- Danielzinho, no intervalo)

Técnico: Roberto Cavalo

Banco: 12- Wendell, 13- Conrado, 14- Rodrigo Souza, 15- Danielzinho, 16- Marcinho, 17- Leonardo e 18- Léo Castro.

Gols

CSA: Daniel Costa (Pênalti, 16′ do 1º tempo), Leandro Souza (31′ do 1º tempo), Michel (40′ do 1º tempo), Leandro Amara (16′ do 2º tempo) e Walter (Pênalti, aos 32′ do 2º tempo).

Oeste: Bruno Lopes (46′ do 1º tempo).

Cartão amarelo

CSA: Edinho.

Oeste: Suellinton, Bruno Lopes, Claudinho, Leandro Amaro.

Arbitragem

Árbitro: Felipe Gomes da Silva (CBF/PR);

Auxiliar 1: Ivan Carlos Bohn (CBF/PR);

Auxiliar 2: Pedro Martinelli Christino (CBF/PR);

4º árbitro: Dênis Ribeiro Serafim (CBF/AL).

Fonte: TNH