Em um dia, Alagoas registra dois acidentes de ônibus nas rodovias

Data: 29/04/2018

Duas pessoas ficaram feridas após um ônibus intermunicipal tombar na BR-316, km 267, no município de Santa Luzia do Norte, região Metropolitana de Maceió. O acidente aconteceu na tarde deste domingo, 29.

De acordo com informações do Samu e da Polícia Rodoviária Federal (PRF/AL), havia pelo menos 15 pessoas no veículo. A pista estava molhada no momento do acidente. No entanto, a causa do tombamento ainda não foi divulgada.

Para o resgate foram utilizadas duas aeronaves do Grupamento Aéreo. As duas vítimas, entre elas um rapaz de 18 anos, foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Ônibus tomba em São Miguel dos Campos

Na manhã deste Domingo (29), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou mais um tombamento de ônibus, dessa vez, na BR-101, no município de São Miguel dos Campos – também região Metropolitana de Maceió. Um Passageiro ficou preso embaixo do veículo.

As primeiras informações apuradas deram conta de que o ônibus era de turismo e seguia de Maceió para Salvador. Nove vítimas foram atendidas pelas equipes do Samu.

Fonte: TNH