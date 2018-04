Vinícius Jr. faz 2, Diego se redime e Fla vira novo líder

Data: 29/04/2018

Com ótima atuação de Vinicius Júnior, autor de dois gols, Flamengo derrotou o Ceará por 3 a 0 , em partida disputada na tarde deste domingo, no Castelão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado fez o time rubro-negro chegar aos sete pontos ganhos e assumir a liderança do torneio. O Ceará, com apenas um ponto, é o 18º colocado. Os gols da equipe carioca foram marcados por Vinicius Júnior, dois, e Diego, que vinha sendo bastante criticado pela torcida nos últimos jogos.

O resultado fez justiça ao melhor desempenho da equipe comandada por Mauricio Barbieri que tem enfrentado dias tumultuados por causa de protestos de torcedores. O Flamengo adotou um estilo de jogo ofensivo, com marcação na saída de bola e dificultou as tentativas do Ceará de partir para o ataque. O time nordestino chegou ao terceiro jogo sem vitória e mostrou que vai precisar melhorar muito para escapar das últimas posições.

Na próxima rodada, o Ceará enfrentará o Corinthians, em São Paulo; o Flamengo vai receber o Internacional, no Maracanã.

Fonte: Terra