Edinho marca no último lance, e CSA vai buscar empate contra o Coritiba

Data: 29/06/2018



CSA e Coritiba fizeram um jogo empolgante no Rei Pelé. Cheio de lances especiais. O mais louco deles saiu aos 51 minutos do segundo tempo. Edinho, que já jogou no Coxa e tinha falhado antes, emendou uma chicotada e empatou a partida por 2 a 2. Destaque do jogo, Guilherme Parede marcou os dois gols do Coritiba, e Daniel Costa fez o primeiro do Azulão, de pênalti. Vale destacar também a grande atuação do goleiro Wilson, do Coxa, que fez quatro grandes defesas na partida.

Primeiro tempo

Jogo bom, jogo aberto. O CSA teve mais posse de bola (59% a 41%) e criou as melhores chances. Niltinho, escapando pela direita, foi acionado duas vezes com muito perigo, mas errou na finalização. Didira, de longe, assustou o goleiro Wilson, que, depois, salvou o Coxa num chute à queima-roupa do Leandro Souza.

Walter, distribuindo, complicou o adversário. Virou bem o jogo, demonstrando muita visão, e ainda se apresentou na área do Coxa. Michel teve uma chance clara para o CSA, chutando da entrada da área, mas errou o alvo. Por pouco. O Cortiba começou até bem, mas depois o jogo não fluiu. Teve dificuldade para criar e, a rigor, teve uma chance aos 40 minutos. Alisson Farias soltou uma bomba de dentro da área, mas a bola acertou em Pablo Thomaz. Se passa…

Segundo tempo

O Coritiba surpreendeu o CSA logo no início do segundo tempo. Simião cruzou da direita, por baixo, Mota não achou, Rafinha cochilou na marcação, e Guilherme Parede apareceu para mandar pra rede, no primeiro minuto. O CSA só voltou a ameaçar aos 11 minutos, num chutaço de Ferrugem. O Coritiba voltou muito melhor no segundo tempo e marcou mais um aos 18 minutos. Edinho furou feio após um cruzamento de Simião e a bola sobrou para Guilherme Parede fuzilar Perdendo e sendo vaiado pela torcida, o CSA se jogou ao ataque. Wilson fez dois milagres aos 36, numa cabeçada de Xandão e finalização de Hugo Cabral, mas, aos 38, o Azulão teve um pênalti a favor. Niltinho foi derrubado na área por Vitor Carvalho. Daniel Costa bateu no ângulo e diminuiu. No abafa, o Azulão empatou aos 51 minutos. Xandão escorou após cobrança de escanteio e Edinho deu uma chicotada para empatar a partida.

Como fica?

O CSA voltou ao G-4 com o empate no fim. Tem agora 22 pontos e está na terceira colocação. O Coritiba tem 20 e está no sexto lugar.

A próxima

O Coritiba volta a jogar na quarta, às 18h, contra o Paysandu. O jogo será no Couto Peireita, em Curitiba. O CSA vai a Pelotas na quinta para encarar o Brasil, às 20h30, no Bento de Freitas.

Fonte: Globoesporte