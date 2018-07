Municípios do Baixo São Francisco recebem obras do Governo do Estado

O Baixo São Francisco e o Litoral Sul de Alagoas recebem, neste domingo (1º), uma série de obras que serão inauguradas pelo Governo do Estado nos municípios de Penedo, Piaçabuçu e Coruripe. São investimentos feitos em equipamentos de segurança pública, educação, abastecimento d’água, infraestrutura viária e de geração de emprego e renda.

Em Penedo, a partir das 9h, o governador Renan Filho e o secretário de Estado da Segurança Pública, Lima Júnior, inauguram as novas instalações do 11º Batalhão (11º BPM). A unidade abrange o município de Penedo e toda a região do Baixo São Francisco: São Braz, Porto Real do Colégio, Igreja Nova, Piaçabuçu, Feliz Deserto e Coruripe.

O novo prédio fica localizado na Avenida Guarani, nº 1000, bairro Raimundo Marinho. Na obra foram investidos recursos dos cofres estaduais no valor de R$ 2.133.736,36, que gerou ainda 40 empregos diretos e outros 25 indiretos.

Outro importante equipamento entregue em Penedo será a sede do 6º Grupamento de Bombeiro Militar (6º GBM). As obras de reforma do imóvel duraram seis meses. A solenidade tem início às 10h no pátio do Grupamento com a participação da Banda de Música do CBMAL.

Educação

A partir das 11h, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) entrega as reformas da Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto e de dois dos mais importantes ginásios da região sul do Estado: o Padre Manoel Vieira e o da Escola Estadual Professora Ruth Mendonça (CAIC).

Além de Renan Filho, participam da solenidade o vice-governador Luciano Barbosa e a secretária de Estado da Educação, Laura Souza. O ginásio Padre Manoel Vieira foi transformado em um dos mais modernos equipamentos esportivos da Região Nordeste. Assim como o ginásio da Escola Estadual José Quintela Cavalcante, em Arapiraca, o piso da quadra é o mesmo utilizado nos Jogos Olímpicos.

O Governo de Alagoas já reformou 164 unidades de ensino por todo o Estado e até o fim de 2018, outras 50 escolas estarão recuperadas. Além destas, 19 ginásios foram reconstruídos e outras 54 quadras cobertas, edificadas e entregues do Litoral ao Sertão.

Piaçabuçu

A partir das 12h30, às atividades do Governo do Estado voltam-se a Piaçabuçu. Lá, será inaugurado o novo sistema de abastecimento de água do município, que recebeu investimentos de R$ 1,5 milhão, recursos próprios da Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal) e do Governo do Estado.

A obra foi necessária em virtude do aumento da salinização da água do Rio São Francisco no ponto onde fica a antiga captação, em decorrência da redução da vazão nas represas hidroelétricas e do aumento da intrusão salina. Com isso, a Companhia fazia duas paradas diárias, com duração de quatro horas cada, durante os picos de salinidade da água.

Agora, com a nova captação, que fica seis quilômetros distante da antiga, a retirada de água bruta do rio ocorre 24 horas por dia. O líquido é enviado para uma Estação de Tratamento (ETA), na cidade.

Já a nova adutora, que leva o líquido desse ponto de captação até a ETA, tem diâmetro de 200 milímetros. Na zona urbana de Piaçabuçu, a Casal possui mais de 2.800 ligações ativas de água, o que representa aproximadamente 11 mil pessoas beneficiadas. Durante a solenidade, o município receberá, ainda, uma ambulância.

Coruripe

À tarde, a partir das 15h, o governador e o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rafael Brito, participam da inauguração do Polo de Confecções de Coruripe.

Tendo como público-alvo microempresas, empreendedores individuais e grupos organizados coletivamente, do segmento de indústria de confecções em Alagoas, o Polo contou com investimentos da ordem de R$ 700 mil, dos quais R$ 531.741,75 são provenientes do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (Fecoep) e mais contrapartida da prefeitura.

Ainda em Coruripe, o Governo do Estado faz a entrega de uma ambulância para este município e outra a Feliz Deserto.

Pró-Estrada

O Programa Pró-Estrada também chega a Coruripe neste domingo. O governador e o secretário de Estado do Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mosart Amaral, autorizam o início dos serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas na cidade.

Entre os oito quilômetros totais contemplados, a obra atuará com trabalhos de recuperação nas principais ruas da cidade, levando mais mobilidade, melhorias de infraestrutura e qualidade de vida para os 57 mil moradores.

Junto com Coruripe, apenas na região Sul, outros nove municípios já são beneficiados com os serviços de reconstrução de rodovias e acessos, implantação de novas estradas e pavimentação de vias urbanas. Desde 2016 em atuação no Estado, o Programa já chegou a mais de 70% de todo o território alagoano com obras em todas as sete regiões.

Fonte: Agência Alagoas