Homem morre enquanto pescava próximo ao aeroporto Zumbi dos Palmares

Data: 01/07/2018



Um homem, que não teve sua identidade revelada, morreu na manhã deste domingo (1) durante uma pescaria nas imediações do aeroporto Zumbi dos Palmares, no município de Rio Largo, na região metropolitana de Maceió.

De acordo com testemunhas, a vítima estava pescando com familiares quando passou mal e acabou morrendo no local antes mesmo de ter recebido socorro médico.

As causas da morte do pescador ainda não foram divulgadas. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para a realização dos procedimentos necessários.

Fonte: AL24horas