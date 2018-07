Penedo recebe novos batalhões da PM e Bombeiros, ginásios e escola reformada

Data: 01/07/2018



O município de Penedo, na região do Baixo São Francisco, foi contemplado neste domingo (1º) com novas estruturas para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. A cidade também recebeu os ginásios Padre Manoel Vieira e o da Escola Estadual Professora Ruth Mendonça, completamente reformados, e a Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto, que recebeu melhorias estruturais que vão beneficiar quase 1.800 alunos da rede pública estadual em Penedo.

A inauguração do 11º Batalhão da Polícia Militar e do 6º Grupamento de Bombeiro Militar, realizada pelo governador Renan Filho e pelo secretário de Estado da Segurança Pública, Lima Júnior, marca uma nova etapa na execução das estratégias de segurança da região e garante o reforço do policiamento em Penedo, São Braz, Porto Real do Colégio, Igreja Nova, Piaçabuçu, Feliz Deserto e Coruripe.

Segundo Renan Filho, a instalação do 11º Batalhão vai reforçar as ações em segurança executadas pelo Governo de Alagoas em todas as regiões do Estado a partir do investimento em estrutura física, equipamentos e contratação de novos policiais.

“Alagoas volta a fazer fortes investimentos em segurança depois de um longo período de crescimento da criminalidade, que transformou o Estado no mais violento do país por dez anos. O Estado saiu dessa posição com muito trabalho e com muitos investimentos. O Batalhão de Penedo se junta hoje a esses investimentos muito significativos, como os 14 Centros Integrados de Segurança em funcionamento, o Laboratório Forense, o novo IML, a radiocomunicação digital, a Força-Tarefa de Segurança, que atua inclusive em Penedo. Este Batalhão e o de Delmiro Gouveia já estão prontos e outros três já estão em processo para sua construção”, lembrou Renan Filho.

“Além disso, demos um dos maiores aumentos salariais do Brasil para a Polícia Militar, convocamos a reserva técnica da PM, Polícia Civil e Perícia Oficial, mais de mil policiais e bombeiros do último concurso e já lançamos o edital do próximo concurso. Tudo isso faz Alagoas viver um novo momento na segurança pública. O mês de junho foi o oitavo mês consecutivo onde reduzimos os números da violência. Junho é um mês difícil, de festividades, e mesmo assim seguimos reduzindo esses números”, lembrou o governador, destacando que as instalações em Penedo também deverão receber parte dos novos militares cujo curso de formação foi iniciado na semana passada, em Maceió.

Para o secretário da Segurança Pública, Lima Júnior, a instalação do 11º Batalhão tem uma importância estratégica no combate à violência no Sul de Alagoas. “O batalhão foi escolhido pela sua importância para a região e pelo seu posicionamento geográfico. Ele funcionava em instalações precárias. Seguindo a determinação da restruturação da Segurança Pública, foram investidos mais dois milhões nessa unidade, que hoje está entre as melhores da Polícia Militar em Alagoas, resgatando a dignidade de quem trabalha nele, aproximando o cidadão da segurança pública”, observou o secretário.

De acordo com o comandante do 11º Batalhão, coronel J. Júnior, as novas instalações, erguidas a partir de um investimento de R$ 2.133.736,36, representam a valorização dos militares que atuam no Baixo São Francisco.

“Temos agora uma estrutura bem equipada para atender à população. A tropa está muito motivada, com um alojamento digno. São quase 200 militares que integram o 11º Batalhão, atuando nesses sete municípios, além do distrito de Pindorama, que tem 33 mil habitantes. Esse batalhão é um marco para Penedo e para os municípios vizinhos”, avaliou o comandante.

O prefeito de Penedo, Marcius Beltrão, considerou a inauguração do 11º Batalhão como um divisor de águas na promoção da paz na região, a exemplo do que vem acontecendo em todo o Estado.

“Estamos vivenciando um momento inédito na segurança de Alagoas. Temos visto os índices de violência no Estado diminuindo consideravelmente a partir de um trabalho sério. Penedo é uma cidade com mais de 500 anos de existência e hoje estamos presenciando um fato histórico: a inauguração de um batalhão da Polícia Militar em sede própria, com toda a estrutura necessária para o policial realizar seu trabalho, principalmente no combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas e tudo o que ele propicia. O quartel do Corpo de Bombeiros também é muito importante para auxiliar no trabalho preventivo fundamental que ele executa em nossa cidade”, comemorou o prefeito.

No 6º Grupamento de Bombeiro Militar, 55 homens vão passar a atuar em uma estrutura reformada e ampliada a partir de um investimento de R$ 400 mil, em uma obra que durou seis meses. “Fico muito feliz em poder dizer que o Governo de Alagoas conseguiu recuperar todos os prédios e instalações que compõem o Corpo de Bombeiros, uma corporação que se reergueu, que reconstruiu seu patrimônio e sua autoestima”, disse o governador Renan Filho.

Educação e esportes

Ainda neste domingo, o governador Renan Filho inaugurou a reforma do ginásio e da Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto, que não recebia melhorias há 18 anos e visitou o ginásio Padre Manoel Vieira, que foi transformado em um dos mais modernos equipamentos esportivos da Região Nordeste. Assim como o ginásio da Escola Estadual José Quintela Cavalcante, em Arapiraca, o piso da quadra é o mesmo utilizado nos Jogos Olímpicos. Com isso, Penedo passa a contar com quatro espaços para a prática esportiva, contando ainda com dois novos ginásios já construídos pelo Governo de Alagoas nos últimos dois anos.

Durante a inauguração, o governador Renan Filho recordou outros investimentos e melhorias realizadas pelo Governo de Alagoas em Penedo, além do projeto para a construção do aeroporto da cidade.

“A cidade recebeu a revitalização do Centro Histórico e está ainda mais bonita. Também estivemos aqui na entrega do Teatro Sete de Setembro, uma obra espetacular. Nós estamos trabalhando para que Penedo possa avançar, exercer o seu protagonismo com muitos investimentos em todas as áreas. Aqui também já temos escola em tempo integral e estamos com quase tudo finalizado para dar andamento ao projeto do aeroporto do Penedo”, anunciou.

O prefeito de Penedo, Marcius Beltrão, lembrou da importância do investimento em educação e esporte também no combate à criminalidade. “A devolução desses ginásios de esportes à população de Penedo, indiretamente, também vai reduzir a violência. A partir do momento em que são colocados aparelhos públicos à disposição da juventude, da adolescência, das nossas crianças, você possibilita que ele sonhe em ser um atleta, que ele tenha um foco no esporte para sustentar sua família no futuro”, avaliou Beltrão.

De acordo com o governador Renan Filho, novas melhorias nas escolas estaduais em Penedo estão nos planos do Governo. “Estamos com as escolas Comendador Peixoto, Gabino Besouro, Hermírio de Freitas, Ernani Mero e João Valeriano 100% reformadas, incluindo os ginásios nas escolas que já tinham esses equipamentos. Hoje, assumimos o compromisso de reformar a escola Alcides Andrade e vamos recuperar 100% da escola Professora Ruth Mendonça, o CAIC, onde hoje vamos inaugurar o ginásio. Depois dessa reforma, o CAIC será cedido ao município para que Penedo possa melhorar a sua educação”, afirmou o governador.

Em todos o Estado, o Governo de Alagoas já reformou 164 unidades de ensino, entre elas cinco em Penedo, das sete que funcionam na cidade. Até o fim de 2018, outras 50 escolas estarão recuperadas. Além disso, 19 ginásios poliesportivos foram reconstruídos e outras 54 quadras cobertas foram edificadas e entregues do Litoral ao Sertão.

As cerimônias em Penedo tiveram as presenças do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcos Sampaio, do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Adriano Amaral, da secretaria de Estado da Prevenção à Violência, Esvalda Bittencourt, do secretário da Ressocialização e Inclusão Social, Marcos Sérgio, do presidente do Instituto do Meio Ambiente (IMA), Gustavo Lopes, do delegado-geral da Polícia Civil, Paulo Cerqueira, do arcebispo de Penedo, Dom Valério Brêda, do comandante da Agência Fluvial de Penedo, capitão-tenente Robson Bonfim, do vice-prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, além de deputados estaduais e federais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e secretários municipais da região.

Fonte: Agência Alagoas