Polícia aborda veículo com 30 kg de maconha escondidos em porta-malas; Casal foi preso

Data: 01/07/2018



Mais de 30 kg de maconha foram apreendidos com um casal que foi preso na tarde deste domingo, dia 01, no bairro do Feitosa. A droga estava escondida dentro de um veículo Ford Ecoesport, de cor branca e placa QKR 8917.

Segundo a assessoria de Comunicação , Militares do Batalhão de Polícia de Eventos (BPE) estavam monitorando os suspeitos e abordaram o veículo. “O comandante da guardiã 8 do BPE, por volta das 5h da manhã, recebeu a informação de que estaria chegando uma carga de drogas na região do Feitosa, então a guarnição iniciou rondas na localidade e logo após montou uma campana em uma rua por trás do residencial Bariloche”, informou a assessoria.

Jimmy Henderson da Silva de 27 anos e Isabelle dos Santos Silva de 18 anos revelaram que a droga estava vindo de São Paulo e seria comercializada em Maceió.

O valor da droga é de cerca de R$ 54 mil. O homem e a mulher foram encaminhados à Central de Flagrantes.

Fonte: CadaMinuto