Em jogo espetacular, Bélgica vira sobre o Japão no último lance e pega o Brasil

Data: 02/07/2018



A partida entre Bélgica e Japão tiveram dois tempos muito distintos. Na primeira etapa, o jogo foi morno, com poucas chances claras de gol e terminou em 0 a 0. Depois do intervalo, os asiáticos abriram uma vantagem de dois gols, mas os europeus reagiram, empataram no meio da segunda etapa e conseguiram a virada no último lance da partida. Com o resultado, os belgas vão ser os adversários do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo .

O primeiro gol do Japão saiu logo aos 2 minutos do segundo tempo, quando Haraguchi rebeu em profundidade e bateu cruzado. Logo depois, Inui acertou um lindo chute de fora da área e ampliou a vantagem. A reação da Bélgica veio em cinco minutos. Primeiro, Vertonghen tentou usar a cabeça para cruzar bola na área e acabou encobrindo o goleiro japonês. Depois, Fellaini usou toda a sua altura para ganhar no alto e empatar. A virada veio aos 48, quando Lukaku foi muito inteligente, fez um grande corta-luz e Chadli só teve o trabalho de completar para o gol.

Com a virada, a Bélgica se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo e vai encarar o Brasil em busca de uma vaga entre os quatro melhores. A partida ocorre na próxima sexta-feira, às 15 horas, em Kazan.

Fonte: Esporte – iG