Polícia prende homem acusado de comprar baterias furtadas da Petrobras

Data: 02/07/2018



Policiais do Batalhão de Guarda (BPGD) prenderam, na tarde desta segunda-feira, 2, um homem acusado de receptação de baterias estacionárias da Petrobras. O material estava escondido em um dos quartos do imóvel, localizado no conjunto Novo Jardim, no bairro Cidade Universitária.

Durante a abordagem o receptador, que terá o nome preservado em função da investigação em curso, disse que comprou cada bateria por R$ 150 Reais. A Polícia, no entanto, recebeu informações de que cada uma delas custa em torno de R$ 1 mil.

De acordo com o sub-tenente Aldo, do BPGD, no aparelho telefônico do suspeito há registro das mensagens de texto trocadas durante a negociação do produto. Essas mensagens irão ajudar a polícia a avançar na investigação. Ainda segundo o militar, a empresa relatou que no ano passado foram furtadas 170 baterias.

O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes, no bairro do Pinheiro.

Fonte: AL24horas