Vereador Ernande Pinheiro está empenhado em reverter o fechamento do Posto da RF em Penedo

Data: 01/07/2018

A população de Penedo e das cidades circunvizinhas foram surpreendidas com a publicação no Diário Oficial da União, na última semana, dando conta do fechamento do Posto de Atendimento da Receita Federal no município ribeirinho.

O CDL fez reunião com os empresários, contadores e a comunidade em geral para repassar os impactos negativos que a população de Penedo sofrerá com o fechamento do órgão federal na cidade. Com o encerramento das atividades da RF em Penedo, que se dará em 05 de Julho de 2018, a população terá que se deslocar para uma unidade da Receita mais próxima, que no caso de Penedo será Arapiraca.

Pensando nas dificuldades que a população de Penedo sofrerá o vereador por Penedo, Ernande Pinheiro, está realizando uma mobilização para que essa situação seja revertida.

O edil penedense aproveitou a visita do governador de Alagoas na cidade de Penedo, Renan Filho, e o entregou um documento detalhando o prejuízo que a população ribeirinha terá com o fechamento do posto de atendimento da RF. O documento também foi entregue às outras autoridades presentes.

por Redação