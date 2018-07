COPA DO MUNDO..BRASIL VENCE O MÉXICO PELAS OITAVAS E PEGA A BÉLGICA NAS QUARTAS DE FINAIS

Data: 02/07/2018

¡Arriba! O Brasil passa pelos mexicanos e avança rumo ao hexa. Neymar abriu o placar só no 2º tempo, e ajudou Firmino a ampliar o olé no finalzinho. Adiós, México, e que venha a Bélgica! A ‘poderosa geração belga’ levou um susto, mas conseguiu despachar o Japão no último lance do 3 a 2, e encara a Seleção nas quartas. Na Tailândia, foram encontrados com vida os 12 meninos de um time de futebol que estavam presos em uma caverna há 10 dias. No RJ, o cantor Arlindo Cruz deixa o hospital, após mais de 1 ano internado. O que mais foi notícia no G1:

Olé!

O 1º tempo não foi fácil e acabou empatado. Depois do intervalo, William devolve e Neymar abre o placar e o caminho da vitória em cima do México. Os mexicanos se mexem, mas não conseguem segurar o camisa 10, que participou diretamente do gol de Firmino nos acréscimos e consagrou a classificação para as quartas com o 2 a 0. Eleito melhor do jogo, Neymar encanta e ironiza as provocações: ‘falaram demais e foram pra casa’.

Adversário definido

No 2º jogo do dia, a definição. Quase deu zebra, com Japão abrindo o placar e ampliando um belo 2 a 0 sobre a ‘poderosa’ Bélgica. No sufoco, os belgas empataram, e quando os acréscimos já batiam à porta, viraram e mandaram os japoneses de volta pra casa.3×2. A Bélgica é a próxima adversária do Brasil no jogo que já é na próxima sexta-feira, às 15hs.

Haja coração!

Pelo Brasil, a vitória brasileira ampliou a confiança na Seleção, e os torcedores fizeram a festa durante a partida.