Governo inaugura nova sede de grupamento bombeiro militar em Penedo

Data: 02/07/2018



Na manhã de domingo, 1º de julho, o Governo do Estado inaugurou a nova sede do 6º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM) localizado na cidade de Penedo. O evento foi conduzido pelo comandante-geral do CBMAL, coronel Adriano Amaral da Silva, o governador de Alagoas, Renan Filho.

O Grupamento de Penedo foi inaugurado em 2003 e funcionava nas ruínas do aeroporto Freitas Melro e não dispunha de boas condições para acomodar a tropa. Em 2015, houve a doação de uma escola fechada para a corporação que serviu como sede para o grupamento e em 2016 iniciou o processo de reforma do 6º GBM que teve como gestores o major Adolfo e o tenente Sérgio, possibilitada pela adesão a ata de registro de preços que está reformando todas as unidades do bombeiro. O grupamento atende nove municípios da região.

A nova sede conta com uma ampla e moderna recepção, alojamentos equipados e estruturados, sala de convívio, refeitório, área para viaturas e armazenamento de materiais de prontidão, entre outras comodidades para que a tropa sinta que o quartel é a extensão da sua casa já que muitos militares passam dois, três ou quatro dias seguidos dentro do grupamento em escalas de serviço.

O comandante CBMAL ressaltou a importância desse momento, e falou que esta é uma conquista da tropa e de toda a segurança pública do Estado de Alagoas. “O Corpo de Bombeiros tem uma tropa de elite e merece trabalhar em um lugar decente e digno. Este é o meu compromisso, proporcionar respeito, honra e dignidade para os meus militares”, falou o comandante, enaltecendo a importância do trabalho em equipe e agradecendo a toda a tropa que arregaçou as mangas para que este momento fosse possível.

O governador Renan Filho falou da felicidade para a corporação, para o povo penedense e para o governo do estado em inaugurar a nova sede do 6º GBM. “É muito bom ver o Corpo de Bombeiros se reerguendo e reconstruindo sua autoestima. Hoje nós estamos em festa”, disse.

A solenidade foi marcada pelo descerramento da placa que marca a inauguração do grupamento e pela visita às instalações da unidade em que todos ficaram maravilhados com a funcionalidade, estrutura, organização e beleza da nova sede.

por Stephany Domingos/Agência Alagoas