Instagram lança ferramenta que informa quando você já viu toda a sua timeline

Data: 02/07/2018



Há alguns meses, o Instagram confirmou que estava trabalhando em um recurso que ajudava o usuário a saber quando já viu todas as publicações de amigos dentro de um determinado período. Agora, a empresa está lançando a sua nova ferramenta para todos os usuários do iOS e do Android, segundo informações do TechCrunch.

O recurso foi criado após a plataforma mudar os seus algoritmos e deixar de exibir as publicações em ordem cronológica. Como muitas pessoas não querem correr o risco de perder fotos e vídeos importantes, acabam rolando a timeline muito para baixo. Com a nova ferramenta, a plataforma avisa o usuário quando ele já viu todas as publicações das últimas 48 horas, impedindo-o de perder muito tempo dentro da rede social.



Além disso, o Instagram também está testando um recurso apelidado de “Não perturbe”, que bloqueia notificações por 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 8 horas, 24 horas ou indefinidamente, e uma outra ferramenta que mostra o tempo gasto no aplicativo. As ferramentas também estão sendo testadas dentro do Facebook para reduzir o tempo que os internautas ficam conectados.

Essa preocupação com o vício em tecnologia faz parte de um movimento geral das grandes empresas, tanto que a Apple e o Google estão melhorando as suas áreas de informações de tempo gasto com o smartphone, para incentivar os usuários a passarem menos tempo no mundo virtual.

Fonte: Olhar Digital