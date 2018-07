TSE aceita recurso e devolve mandato a Pastor João Luiz na ALE

Data: 03/07/2018



O Pleno do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) devolveu o mandato ao deputado estadual João Luiz Rocha, o Pastor João Luiz, acusado de fazer propaganda eleitoral na igreja que presidia à época da campanha. Ele teve o mandato cassado em julho de 2016, e foi afastado do cargo após ter recurso negado no ano seguinte.

A decisão de reconduzi-lo ao cargo na Assembleia Legislativa de Alagoas (ALE) é temporária, até o julgamento definitivo do recurso sobre a condenação de abuso de poder econômico durante a campanha eleitoral.

O deputado já havia recorrido da decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL), que cassou o seu mandato, para que permanecesse no cargo até o julgamento de mérito. Mas, em uma decisão monocrática, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, do TSE, negou o recurso.

A defesa do Pastor João Luiz, então, entrou com um novo recurso junto ao Pleno do TSE, e conseguiu anular a decisão anterior.

Com isso, segundo decisão tomada pela Corte Eleitoral no dia 29 de junho, e assinada pelo ministro Luiz Fux, ele deve retomar o cargo na ALE até o julgamento final do processo.

Na decisão recente, o ministro Fux determina que o TRE-AL “seja comunicado do julgamento do acórdão, para que adote as providências pertinentes”.

A reportagem do G1 entrou em contato com a assessoria do TRE, mas foi informada de que a Justiça Eleitoral volta de recesso nesta terça, por isso não é possível afirmar se já foi comunicada oficialmente da decisão.

Fonte: G1/AL