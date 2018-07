ÁUDIO: OparaNews presente na entrega de várias obras em Penedo

Data: 03/07/2018

A reportagem do OparaNews esteve presente no último domingo, 1º, na entrega de várias obras no município ribeirinho de Penedo. O governo estadual inaugurou a construção do prédio do 11º Batalhão de Polícia Militar, a nova sede do 6º Grupamento do Corpo de Bombeiros, a reforma da Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto e o ginásio poliesportivo da Escola Estadual Professora Ruth Mendonça.

Nosso repórter, Valdi Fernando, entrevistou o deputado estadual Ronaldo Medeiros, o senador Renan Calheiros, o prefeito de Penedo Marcius Beltrão e o governador de Alagoas Renan Filho.

Ouça os áudios abaixo:

DEPUTADO ESTADUAL RONALDO MEDEIROS

SENADOR RENAN CALHEIROS

PREFEITO MARCIUS BELTRÃO

GOVERNADOR RENAN FILHO

por Redação