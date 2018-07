Operação prende suspeitos de assaltar ônibus e apreende drogas em São Miguel dos Campos

Data: 04/07/2018



Uma ação realizada em conjunto desde o início da manhã desta quarta-feira (4), por forças policiais na cidade de São Miguel dos Campos, interior de Alagoas, prendeu dez suspeitos e apreendeu dois adolescentes, todos suspeitos de integrar uma organização criminosa que praticava assaltos a ônibus em rodovias que cortam Alagoas.

De acordo com informações colhidas no local, cerca de 100 homens cumpriram 18 mandados de prisão, busca e apreensão no ‘Beco do Zé Roque’, loteamentos Hélio Jatobá I, II e III e loteamento Novo São Miguel. Além dos suspeitos, dois quilos de maconha, papelotes de cocaína e uma balança de precisão foram apreendidos. Os mandados foram emitidos pela 17ª Vara Criminal da Capital e a 4ª Vara Criminal de São Miguel.

Os presos foram identificados como: Reginaldo Ferreira da Conceição, vulgo ‘Naldinho’, 23 anos, Jeanderson Francisco dos Santos, vulgo ‘Zé Nito’, 18 anos, Elino dos Santos, vulgo ‘Fazenda’ ou ‘Coveiro’, 27 anos, Ronaldo dos Santos, vulgo ‘Veio do Gunga’, 21 anos, Thiago dos Santos Silva, vulgo ‘Mineiro’, 23 anos, Wanger Valter da Silva, vulgo ‘Carabina’, 27 anos; Rosangela Jovino da Silva, 28 anos, Ana Noélia dos Santos Silva, 32 anos, Paulo Roberto Firmino da Silva, 38 anos, José Alex Ferreira dos Santos, 32 anos, José Pereira do Nascimento, vulgo ‘Pajé’, 54 anos, e as menores, A.S., de 17 anos, e J.M.C., de 16.

A operação denominada ‘Rota Segura’ foi coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP/AL) com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Estadual de Alagoas (MPE-AL).

Além da 1ª Cia Independente de Polícia Militar, Polícia Rodovia Federal (PRF), Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), 6ª Delegacia Regional de São Miguel dos Campos, Batalhão de Radio Patrulha, 3º BPM, TIGRE e Asfixia, estão na ação.

Fonte: Com MPE-AL