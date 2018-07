Coordenadoria da juventude inicia cadastramento de adolescentes e jovens no sistema U-report da Unicef

Data: 05/07/2018



A Secretaria municipal de cultura e a Coordenadoria da juventude realizaram uma reunião sobre o selo Unicef e o sistema U-report, criado para estimular a participação de jovens e adolescentes no debate de diversos temas de interesse desse público e que funciona por meio de enquetes via SMS ou redes sociais, na qual após cadastramento, os usuários já estão aptos a participar. O encontro contou com a presença do Coordenador da juventude de Penedo e Mobilizador do Selo Unicef Cleiton Porfírio; Wanderlea Nunes, articuladora do Selo Unicef, Aliny Costa, Secretária de Cultura; Andressa Galvão, Diretora do SCFV- Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculo. Nesse mesmo dia teve inicio o cadastramento dos adolescentes selecionados pelo SCFV do município no sistema U-Report Brasil.

O sistema U-report é um programa de participação de adolescentes e jovens que funciona por meio de SMS, e redes sociais, com o objetivo de fortalecer a participação social de adolescentes e jovens e 15 a 25 anos. Os jovens cadastrados na plataforma participam de enquetes com o objetivo de melhorar suas comunidade e as politicas publicas. O U-report permite a participação do público alvo em consultas sobre temas de seus interesses, criando assim um fluxo de perguntas e respostas.

Além disso a reunião teve como objetivo a fundação do Núcleo de cidadania do Adolescente (NUCA), onde lideranças de grupos ou conselhos juvenis da cidade de todas as áreas: Estudantis, religiosas partidárias, acadêmicas, culturais, de serviços sociais, entre outras, estarão unidas através de um diretório desenvolvido pela Unicef e instituída pela Prefeitura de Penedo, que desenvolverá ações politicas voltadas para a juventude.

De acordo com o Coordenador da Juventude Cleiton Porfírio, os jovens participantes terão direito ao poder de voz e adesão de benefícios e oportunidades através das parcerias desenvolvidas.

Durante o encontro, os adolescentes do SCFV do município de Penedo foram instruídos sobre o referido programa pelo Coordenador de Juventude, Cleyton Porfirio que explicou para os mesmos a finalidade do cadastro no U-Report, e seus benefícios, além das obrigações e desafios do Núcleo de Cidadania do Adolescente (NUCA), para os jovens selecionados, que será fundamental para a certificação do Selo Unicef para Penedo.

O Selo Unicef é um reconhecimento internacional conquistado pelos municípios que atingem bons resultados em prol de mais qualidade de vida para crianças e adolescentes.

Fonte: Ascom