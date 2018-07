Prefeitura de Penedo realiza novo Processo Seletivo com vagas para os níveis fundamental e médio

Data: 05/07/2018



A Prefeitura municipal de Penedo por meio da da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social (Semthas) publicou no diário oficial do município, na última quarta-feira (4), o edital para o processo seletivo simplificado com 17 vagas, para diversos cargos e funções.

De acordo com o edital do processo seletivo edital, as vagas oferecidas são para: Instrutor de Práticas Esportivas, Instrutor de Artesanato, Merendeira, Motorista categoria B, Monitor de Ônibus e Visitador do Programa Criança Feliz. A carga horária é de 40 horas semanais.

As inscrições acontecerão presencialmente nos dias 09 e 10, no horário das 8 às 12 horas, na sede do CREAS- Centro de Referencia especializada em Assistência Social, localizada na Rod. Eng. Joaquim Gonçalves, 639, Santa Luzia, próximo ao Cartório Eleitoral.

Para concorrer às vagas é necessário a comprovação de conclusão do ensino médio. A exceção é para o cargo de Merendeira, cujo os interessados precisam ter apenas experiência na área. Os salários variam de R$ 954 a R$ 1100.

O custo da inscrição será a doação de 02 (dois) quilos de alimentos não perecíveis, exceto sal de cozinha, que serão doados a instituições beneficentes, a serem definidas pela Comissão responsável pelo certame. O resultado final do processo de seleção será divulgado a partir do dia 18 de julho.

Clique AQUI para acessar o edital completo



Fonte: Ascom