Taxista é morto com tiro na axila na esquina de casa em Rio Largo

Data: 05/07/2018



Um taxista que prestava serviço no aeroporto Zumbi dos Palmares foi morto com um tiro na madrugada desta quinta-feira (5), depois de sair de casa, no conjunto Bosque dos Palmares, em Rio Largo, região metropolitana de Maceió. O homem estava a caminho da Ceasa.

De acordo com informações do comando do 8º Batalhão da Polícia Militar, Júlio Patrício dos Santos, de 39 anos, testemunhas relataram que o autor do crime estava escondido em uma construção, na esquina do conjunto. Ele abordou o taxista e efetuou o disparo logo em seguida.

Segundo o comandante do 8º BPM, o taxista foi atingido com um tiro na axila, que chegou ao coração.

Júlio também tinha uma barraquinha de frutas em uma feira na cidade e por isso estava a caminho da central de distribuição em um caminhão.

Ainda de acordo com os militares, nada foi levado da vítima, o que indica que não se tratou de uma tentativa de assalto.

Ele era casado e já trabalhava como taxista há anos. A esposa contou à polícia que a vítima tinha dívidas atrasadas, mas não sabe quem eram os cobradores ou o valor devido.

O IML e peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos. Denúncias de quem tenha cometido o crime podem ser feitas pelo Disque Denúncia: 181.



Fonte: TNH