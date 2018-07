Alagoas terá novas entregas de casas em 21 municípios

Data: 06/07/2018



O governo do Estado vai investir mais R$ 10.062.000,00 para a conclusão da construção de 1.812 unidades habitacionais em 21 municípios alagoanos. As residências em questão fazem parte dos programas Operações Coletivas (programa de existência anterior ao Minha Casa, Minha Vida) e do Programa Minha Casa, Minha Vida Oferta Pública 2012 – Sub-50, para municípios com população abaixo de 50.000 habitantes, e terão suas obras retomadas com a chegada do recurso solicitado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura.

Além da construção das unidades habitacionais será também viabilizada infraestrutura básica de abastecimento d’água, esgotamento sanitário, energia elétrica e drenagem. Esses projetos têm como principal objetivo a redução do déficit habitacional em Alagoas, atendendo famílias de baixa renda, residentes em conjuntos residenciais inacabados.

Os municípios que receberão os recursos são Delmiro Gouveia, Feliz Deserto, Piaçabuçu, Viçosa, Cacimbinhas, Maragogi, Senador Rui Palmeira, Santana do Ipanema, Pindoba, São Sebastião, Feira Grande, Mar Vermelho, Olho D’água das Flores, Belo Monte, Estrela de Alagoas, Palestina, Olho D’água do Casado, Pariconha, Olivença, Dois Riachos e Joaquim Gomes.

Para o secretário executivo de Infraestrutura, Humberto Carvalho, a liberação do recurso é uma grande conquista para o povo alagoano. “O Governo de Alagoas busca firmar cada vez mais essa missão de dar moradia digna e infraestrutura para a população, com o objetivo maior de proporcionar maior qualidade de vida para os alagoanos”, comenta.

Fernando Melro, secretário da Infraestrutura, destaca o bom trabalho feito pelo Estado, que trará retornos substanciais para a população.

Fonte: Agência Alagoas