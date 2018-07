Número de homicídios cai 20% no primeiro semestre de 2018 em Alagoas

Data: 06/07/2018



A Segurança Pública de Alagoas fecha o primeiro semestre de 2018 com uma redução de 20,2% no número de homicídios registrados em Alagoas. A capital alagoana também registrou queda no mesmo período analisado.

Segundo os dados do Núcleo de Estatística e Análise Criminal (Neac), da SSP, entre janeiro e junho de 2017 ocorreram 1034 homicídios, enquanto que no mesmo período deste ano o número caiu para 825.

Já em Maceió a queda foi de 30,1%. De janeiro a julho de 2017 a capital alagoana registrou 372 Crimes Violentos Letais e Intencionais, enquanto que até junho deste ano o número reduziu para 260 crimes.

Quando comparamos o mês de junho deste ano com o do mês passado, Maceió também apresentou queda de 23,5% no número de crimes. Foram registrados 39 homicídios em junho, enquanto que no mesmo período de 2018 o número foi de 51.

Uma das reduções mais expressivas alcançadas pela Segurança Pública e que hoje já é destaque no país refere-se aos assaltos a coletivos. As ações realizadas de forma integrada têm rendido bons frutos e o primeiro semestre do ano encerra com uma queda de 27,2% no número de ações.

Entre janeiro e junho do ano passado foram contabilizados 283 assaltos, enquanto que no mesmo período deste ano o número caiu para 206.

Desde o ano passado, quando a capital reduziu pela metade as ocorrências de assaltos a ônibus, ações integradas são realizadas e todos os batalhões também realizam abordagens a coletivos visando inibir ações.

Número de denúncias aumenta em Alagoas

Considerada uma das ferramentas mais importantes para combater o crime no Estado, as denúncias realizadas pela população por meio da plataforma do Disque-Denúncia 181 também alcançaram uma alta de 34,4% no primeiro semestre deste ano comparado ao do ano passado. De janeiro a junho foram registradas 9290 denúncias, enquanto que no primeiro semestre de 2017 foram recebidas 6912.

Vale destacar que as informações repassadas por meio de ligações pelo 181 ou informadas por meio do aplicativo contribuem para o êxito de prisões de homicidas, auxilia no combate ao tráfico de drogas e são peças fundamentais durante as investigações que antecedem as operações deflagradas no Estado pelas forças policiais.

Para o secretário da Segurança Pública, Lima Júnior, os resultados são fruto de um grande trabalho de integração que vem sendo realizado pelas forças de Segurança do Estado nos últimos três anos. Ele parabenizou o trabalho desempenhado pelos agentes de segurança e frisou o empenho na execução de ações de enfrentamento à violência.

Lima Júnior também enfatizou o novo momento vivido pela Segurança Pública de Alagoas e dos investimentos realizados pelo Estado na área, que tem beneficiado todas as corporações.

“Vivemos um marco na Segurança Pública de Alagoas, passando por um processo de reestruturação nunca visto antes. Os investimentos realizados somados às ações integradas podem ser vistos em todas as partes do Estado. Enquanto a violência cresce no Brasil, Alagoas é um dos poucos no país que consegue reduzir crimes. Apesar dos bons resultados seguiremos atuando para garantir uma sociedade cada vez mais”, afirmou.

Fonte: Agência Alagoas