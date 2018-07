Previsão mostra chuvas fracas no final de semana em Alagoas

Data: 06/07/2018



A previsão do tempo para o final de semana em Alagoas já está disponível pela Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh). De acordo com a meteorologia, deve chover em todas as regiões.

Para esta sexta-feira (6), a previsão mostra sol entre nuvens com possibilidades de chuvas isoladas ao longo do dia nas regiões do Litoral e Zona da Mata. Já nas regiões do Agreste e Sertão, deve chover de forma fraca. As temperaturas variam entre 19° C no Sertão e 21° C.

No sábado (7), o tempo continua com sol entre nuvens, porém as chuvas devem diminuir nas regiões do Litoral e Zona da Mata. No Sertão e no Agreste, a previsão é de chuva fraca.

Para o domingo (8), a previsão de mantém de chuva fraca nas regiões do Litoral e Zona da Mata, nas regiões do Sertão e Agreste, também segue com pouca chuva e sol entre nuvens.

