Primo de ex-governador é preso com arma e droga

Data: 05/07/2018



O Batalhão de Radiopatrulha prendeu nesta quinta-feira, 5, Antônio José Brandão Vilela, de 23 anos, acusado de porte ilegal de arma de fogo e de posse de drogas. O acusado – que segundo a Polícia Civil é primo de segundo grau do ex-governador Teotônio Vilela Filho – foi abordado pela guarnição, na Avenida Fernandes Lima, no que a PM chama de: atitude suspeita.

De acordo com informações da polícia, ele foi flagrado com um revólver calibre 38, de numeração raspada e duas munições intactas; 12 cartelas de de Rohypnol – um tranquilizante aproximadamente 10 vezes mais potente do que o Diazepam – além de 260 g de maconha.

No momento da averiguação o rapaz estava sem documentos e foi com a polícia até seu apartamento, no bairro do Farol. No local, que pertence ao pai, mas onde ele mora sozinho há dois anos, ele ainda tentou fazer um “acordo” com os militares para não ser preso, mas a conversa terminou na Central de Flagrantes.

O Alagoas 24 Horas recebeu informações de que Antônio Vilela foi preso outras cinco vezes, três delas em 2013 por: apropriação indébita do veículo do próprio pai; roubo a residência; Formação de Quadrilha. Em 2015 o rapaz foi detido duas vezes pelos crimes de lesão corporal e uso de entorpecentes.

Antônio é dependente químico desde a adolescência e já foi internado seis vezes para tratar o vício das drogas.

Fonte: AL24horas