Acidente entre carro e moto deixa dois mortos em Boca da Mata

Data: 07/07/2018



Um grave acidente entre um carro e uma moto deixou duas pessoas mortas na madrugada deste sábado (7) em um trecho da AL-115 próximo ao Povoado Peri-Peri, na zona rural de Boca da Mata.

Segundo as informações, o acidente entre o veículo Gol, de cor branca e placa QLG-9327/AL e a motocicleta Honra NXR vermelha pode ter ocorrido devido às fortes chuvas que aconteciam no local. Uma das vítimas fatais ocupava a motocicleta enquanto a outra estava no veículo de passeio.

A primeira teoria da polícia é de que teria ocorrido uma colisão lateral. O motorista do Gol, identificado como José Ronaldo Freire Tenório, foi jogado para fora do veículo e morreu na via, caso semelhante ao do condutor do ciclomotor, identificado apenas como Miguel, ou “Vaqueiro”, que também morreu no local do acidente.

O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para realizar o recolhimento dos corpos.

Fonte: AL24horas