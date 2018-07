Croácia supera Rússia e vai à semifinal da Copa do Mundo

Data: 07/07/2018



Russos e croatas guardaram as emoções do último jogo das quartas de final da Copa do Mundo para o apagar das luzes, mas entregaram à altura da ocasião. Nos pênaltis, após uma intensa prorrogação e empate por 2 a 2 , a seleção da Croácia superou os donos da casa e se garantiu na semifinal do Mundial após 20 anos.

O fim do sonho dos anfitriões da Copa misturou sentimentos entre os mais de 44 mil torcedores que foram ao Estádio Olímpico de Fischt, em Sochi, neste sábado (7). A Rússia saiu na frente, com golaço do talismã Cheryshev, mas cedeu o empate e viu o tempo regulamentar se esgotar em empate por 1 a 1. Na prorrogação, os croatas viraram o jogo e a Rússia ganhou sobrevida com gol do brasileiro Mário Fernandes. Mas, nos pênaltis, o próprio Mário Fernandes e o atacante Smolov desperdiçaram suas cobranças, decretando a vitória da Croácia .

A equipe treinada por Zlatko Dalic enfrentará na semifinal a Inglaterra, que se classificou hoje ao vencer a Suécia por 2 a 0 . O jogo está marcado para as 15h de quarta-feira (11), no Estádio Lujniki, em Moscou. O vencedor enfrentará na final a seleção que se classificar no confronto entre França e Bélgica, que jogam na terça-feira (10).

Fonte: IG