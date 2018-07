Mais de 70 mil alagoanos poderão utilizar o título digital nas eleições de 2018

Data: 06/07/2018



O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) divulgou, nesta sexta-feira (6), que 70.029 alagoanos já estão adeptos ao e-Título, aplicativo da Justiça Eleitoral que possibilita o acesso da via digital do título de eleitor via smartphones ou tablets.

O número foi publicado no portal do órgão. O aplicativo foi lançado em 2017 e tem como objetivo facilitar a vida do eleitor brasileiro, dando mais segurança durante as eleições.

A versão digital do título traz novidades em relação ao título tradicional impresso. Para quem tem o recadastramento biométrico, o e-Título traz a foto do eleitor para identificá-lo na hora da votação, capturada no instante da biometria junto com suas impressões digitais.

Além disso, o e-Título foi atualizado em maio e, a partir de agora, também permite ao eleitor emitir a certidão de quitação eleitoral e a certidão de crimes eleitorais. Elam podem ser emitidas por meio do QR Code, o que possibilita a leitura pelo próprio celular.

Para ter acesso ao documento digital, o eleitor deve baixar o aplicativo, disponível no Google Play e na App Store. Para utilizar o e-Título, as pessoas devem inserir o número do título eleitoral, o próprio nome, o nome da mãe, do pai e a data de nascimento. O e-Título será validado e liberado. Ao ser acessado pela primeira vez, o documento será gravado localmente e ficará disponível ao eleitor.

com assessoria