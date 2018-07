BRASIL FARÁ PELO MENOS 8 AMISTOSOS ANTES DE SEDIAR A COPA AMÉRICA 2019

Data: 08/07/2018

Passada a decepção pela eliminação na Copa do Mundo, a Seleção já começa a pensar no Qatar. O ciclo até o Mundial de 2022 começa no próximo dia 7 de setembro, contra os Estados Unidos, em Nova Jersey. Além desse jogo, o Brasil terá pelo menos mais sete amistosos para disputar antes de sediar a Copa América entre junho e julho de 2019.

Até lá, o calendário prevê quatro datas Fifas, períodos de nove dias destinados à jogos entre seleções (confira abaixo). Os ingressos para Brasil x Estados Unidos já estão à venda, mas as negociações pelos outros adversários seguem em andamento.

– (Os jogos) De outubro também estamos negociando. Estamos encaminhando alguns amistosos até março de 2019 para dar sequência no trabalho, como preparação para a Copa América, principal foco a partir de agora – frisou o coordenador de seleções Edu Gaspar, que espera definir seu futuro com o técnico Tite no retorno ao Brasil.

As datas Fifa até a Copa América:

* 3 a 11 de setembro

* 8 a 16 de outubro

* 12 a 20 de novembro

* 18 a 26 de março

* Copa América (14 de junho a 7 de julho)