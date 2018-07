Sandro Meira Ricci é cotado para apitar final da Copa no domingo

Data: 09/07/2018



Falta menos de uma semana para o fim da Copa do Mundo da Rússia 2018 e nesta segunda-feira, o Comitê de Árbitros da Fifa definiu os profissionais que ainda podem conduzir as últimas partidas do torneio. Dentre os 12 nomes que ainda seguem na lista, está o do brasileiro Sandro Meira Ricci, que faz bom mundial até aqui.

Ainda restam quatro jogos para o fim do mundial (as duas semifinais, a disputa do terceiro lugar e final). O brasileiro já apitou três partidas na Copa: Croácia 2 x 0 Nigéria, pela primeira rodada do grupo D; Dinamarca 0 x 0 França, pela terceira rodada do Grupo C; e a partida entre Rússia 2 x 2 Croácia, pelas quartas de final, onde o árbitro foi muito bem e se candidatou de vez como nome para apitar a decisão no próximo domingo.

Com a eliminação da Seleção Brasileira e as boas atuações, Sandro ganhou força para as partidas decisivas. Além do brasileiro, seguem no quadro de árbitros: Alireza Faghani (Irã), Malang Diedhiou (Senegal), Mark Geiger (EUA), César Arturo Ramos (México), Néstor Pitana (Argentina), Matthew Conger (Nova Zelândia), Cüneyt Çakir (Turquia), Bjorn Kuipers (Holanda), Gianluca Rocchi (Itália), Milorad Mazic (Sérvia) e Andrés Cunha (Uruguai).

Fonte: Globoesporte