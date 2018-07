Suspeitos de roubos são rastreados por meio de celular, trocam tiros com a PM e dois morrem

Data: 09/07/2018



Três suspeitos de assaltos em bairros da parte alta de Maceió foram localizados pela polícia com ajuda do rastreador do celular de uma das vítimas, que apontou a localização do grupo, na Grota do Aterro, bairro do Barro Duro, nesse domingo (8). Durante abordagem, houve troca de tiros e dois homens morreram a caminho do Hospital Geral do Estado (HGE).

De acordo com as informações apuradas, há cerca de dez dias os suspeitos roubaram um Fox de cor grafite e com ele passaram a praticar assaltos em estabelecimentos comerciais, entre eles, postos de combustíveis, e até em pontos de ônibus, nos bairros Jardim Petrópolis, João Sampaio, Santa Lúcia e Barro Duro.

Um dos celulares que o trio roubou tinha rastreador, o que ajudou os militares do Batalhão Radiopatrulha (BPRp) a localizarem os suspeitos. “Nós avistamos de longe os três rapazes deixando a casa, e montamos um cerco”, contou o oficial de serviço, que pediu para não se identificar. “Quando iniciamos a abordagem, dois deles atiraram contra nossa guarnição e entramos em confronto. Um deles conseguiu escapar”, acrescentou.

Apesar de terem sido socorridos e levados para o Hospital Geral do Estado, os suspeitos não resistiram aos ferimentos e morreram. Um dos suspeitos foi identificado como Ezequiel Mota dos Santos, porém, no HGE, não há informações no sistema sobre o estado em que as vítimas deram entrada na unidade de saúde ou se elas ainda estavam vivas.

Dentro da casa onde o trio estava foram encontrados 20 celulares, um tablet, três relógios, cerca de um quilo de maconha, uma balança de precisão e R$1290. Três armas, dois revólveres calibre 38 e uma espingarda calibre 12, oito munições, foram recolhidas pelos policiais e levadas com todo o material para a Delegacia de Homicídios da Capital, onde a ocorrência foi registrada.

O proprietário do veículo usado pelos bandidos por dez dias para cometer assaltos contou que viveu momentos de terror na mira dos assaltantes.

“Eu e meu filho estávamos saindo para a igreja quando fomos abordados por um dos suspeitos, que nos ameaçou na porta de casa e nos obrigou a abrir a porta”, contou. “Minha filha viu pela janela o que estava acontecendo e avisou minha esposa. Ela se escondeu dentro do guarda-roupa enquanto minha mulher ficou quieta, dentro do banheiro”, relatou.

Dono de carro roubado conta que teve a casa invadida

O dono do Fox roubado pelo trio e usado nos assaltos contou em entrevista à TV Pajuçara que os bandidos invadiram a casa dele e, durante o roubo, diziam que iriam matá-lo e o chamavam de vagabundo. “Fui obrigado a colocar o que tínhamos de valor em casa dentro do carro, inclusive a TV que tínhamos na sala, e eles fugiram logo depois, levando nosso carro com tudo dentro”, relatou.

Ainda segundo a vítima, dois comparsas davam apoio dentro de outro carro, durante o assalto à residência.

