Adolescente é apreendido durante roubo e delata endereço de comparsas

Data: 10/07/2018



Um adolescente foi apreendido em flagrante enquanto estava roubando um transeunte. Durante a abordagem, um dos comparsas teria conseguido fugir, mas teve seu enderenço delatado e na ocasião foi preso um jovem com mandado em aberto. O caso foi registrado nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 9, no bairro do Clima Bom, em Maceió.

As informações repassadas por militares do 4º Batalhão de Policiamento Militar dão conta que um adolescente de 14 anos foi apreendido enquanto estava realizando um roubo a um pedestre. Ele estava na companhia de outro em uma motocicleta Shineray vermelha com queixa de roubo.

Na ocasião da abordagem, um dos envolvidos no crime conseguiu fugir pulando os muros das residências e o adolescente apreendido com um revólver calibre 32, com duas munições deflagradas. O apreendido teria delatado para os militares onde morava o seu comparsa.

É dos militares a informação de que na residência se encontravam dois jovens e que eles estavam em atitude estranhas. Os três foram levados para a Central de Flagrantes, mas um deles foi liberado por não ter sido reconhecido, mas Edivan da Silva Gouveia, 18 anos, conhecido como Branquinho, foi detido por ter um mandado de prisão em aberto.

Além da arma de fogo, os militares teriam apreendido cinco aparelhos de telefonia móvel, uma mochila com pertences de vítimas, R$ 46, em espécie, e uma motocicleta. Os materiais apreendidos foram levados para a Delegacia.

Fonte: AL24horas