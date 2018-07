Pesquisa inédita aponta ranking de aprovação e desaprovação dos 102 prefeitos alagoanos

Data: 10/07/2018

Uma pesquisa inédita realizada durante o mês de junho pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa (Ibrape) nos 102 municípios alagoanos, ouviu 75.600 pessoas para saber o índice de aprovação e desaprovação das gestões municipais. O CadaMinuto teve acesso e divulga com exclusividade o resultado do levantamento.

Minador de Negrão e Pilar lideram o ranking das prefeituras com maior aprovação popular, com 87%. A desaprovação das gestões de Gleysson Cardoso e Renato Filho chega a 12% e 10%, respectivamente. Já a porcentagem dos que não sabem ou não opinaram foi de 1% em relação a Maribondo e 3% em Pilar.

Em seguida, aparecem Cacimbinhas, Campo Alegre, Mar Vermelho e São José da Laje, onde 86% dos entrevistados afirmaram aprovar a administração municipal.

Completando a lista das prefeituras mais bem avaliadas pela população estão Teotônio Vilela (85%), Girau do Ponciano (80%), Campestre (79%), Feira Grande e Senador Rui Palmeira, ambas com 78%.

Campeãs de desaprovação

Na outra ponta, a gestão da prefeita de Novo Lino, Luciene Ferreira, é campeã no índice de desaprovação, com 85%. No município, apenas 13% dos entrevistados aprovam o governo.

Em segundo lugar em desaprovação está a prefeitura de Delmiro Gouveia, no Sertão alagoano, onde 84% dos entrevistados afirmaram desaprovar a administração de Padre Eraldo, contra 15% que aprovam.

Na relação das líderes de desaprovação estão ainda: Atalaia e União dos Palmares (77%), Barra de São Miguel (76%), Santa Luzia do Norte (75%), Mata Grande (73%), Olho D’água do Casado (71%), Arapiraca e São Miguel dos Campos, ambas com 70% de desaprovação, contra 27% e 29% de aprovação, respectivamente.

Maceió e outras gestões

A gestão do prefeito de Maceió, Rui Palmeira (PSDB), surge na 53ª posição entre as mais bem avaliadas do Estado, com 59% de aprovação e 38% de desaprovação. Apenas 3% das pessoas ouvidas na pesquisa não souberam ou não opinaram.

Outras cidades da grande Maceió, como Paripueira e Satuba, aparecem com 68% de aprovação. Rio Largo e Marechal Deodoro surgem com 51% e 39% de índice de aprovação, respectivamente.

Já a gestão de Palmeira dos Índios alcançou 54% de aprovação e 43% de desaprovação.

Fonte: CadaMinuto