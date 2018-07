TAC determina controle de público em área de show da 56ª Festa da Juventude de Santana do Ipanema

Data: 09/07/2018



Além de proibir a instalação de camarotes particulares, o Termo de Ajuste de Conduta (TAC) do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPE/AL) determinou que gestores da prefeitura de Santana do Ipanema limitem, por questão de segurança, o número de pessoas que vão circular na área de show da 56ª Festa da Juventude.

Para isso, a entrada do espaço deverá contar com catracas eletrônicas e detector de metais. Essa é apenas uma das medidas que devem ser adotadas para a realização da tradicional festa que acontece no Sertão de Alagoas.

Ainda durante o TAC firmado com representantes de diversas instituições envolvidas na Festa da Juventude, ficou estabelecido que os festejos aconteçam com a presença de som na sexta-feira das 22h às 4h; no sábado, das 21h até as 5h e, no domingo, das 22h às 3h, não podendo ultrapassar o horário em nenhum dos dias de evento.

Além disso, os adeptos de som paredão devem se restringir ao uso apenas no campo do Complexo Educacional Mileno Ferreira, da 10h às 18h, do dia 14 (sábado), sob pena de apreensão de equipamento, caso as regras sejam desrespeitadas.

“A intenção é evitarmos problemas e ações punitivas. A preocupação do Ministério Público é fazer com que todos assumam compromisso e o evento transcorra de forma pacífica, sem necessidade de intervenções. Queremos com a prevenção garantir o direito dos cidadãos e a tranquilidade da cidade e, para isso, manteremos fiscalização durante todo o período da festa da juventude”, disse o promotor de Justiça, Dênis Guimarães.

Ainda conforme o TAC, a Polícia Militar ficará com a coordenação operacional de segurança dos órgãos envolvidos no evento, patrulhará também a AL-130, de acesso ao município, adotará providências caso o horário do término do evento seja descumprido, também no caso de abusos sonoros provocados por padrões e outros tipos de equipamentos, além de coibir qualquer abuso por parte da população.

Já o Corpo de Bombeiros fará as vistorias necessárias nas estruturas do evento para a emissão da Auto Vistoria do Corpo de Bombeiros exigirá a comprovação de que o projeto apresentado na prefeitura está devidamente assinado pelos profissionais competentes.

A Polícia Rodoviária Federal fará blitz na AL-316 e, em companhia da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) cuidará da disciplina no trânsito. Ficou sob sua responsabilidade disponibilizar etilômetros e sinalização de trânsito para as polícias Civil e Militar nos dias de festa.

Já a Polícia Civil manterá equipes de plantão e cartório para recepcionar flagrantes de delito e Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO), gerar Boletins de Ocorrência ou fazer abertura de inquérito policial.

Fonte: G1/AL