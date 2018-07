Inscrições para recomposição do Conselho Municipal de Saúde de Penedo encerram na sexta-feira (20)

Data: 11/07/2018

O Conselho de Saúde de Penedo juntamente com a gestão de saúde do município, realizarão no dia 16 de agosto do ano em curso, a 2ª Plenária para nova composição do Conselho Municipal de Saúde para o biênio 2018/2020. Conforme edital de convocação as inscrições que foram abertas no dia 20 de junho devem encerrar exatamente na sexta-feira, 20 de julho, data em que completam 30 dias de inscrições. Até lá os interessados devem procurar de segunda a sexta no horário das 8 às 17 horas a sede da Secretaria de Saúde na Praça Clementino do Monte, S/N (antigo SESP).

Poderão votar e serem votados os representantes de entidades e instituições legalmente inscritos no processo eleitoral. A participação de órgãos, entidades e movimentos sociais terá como critério a representatividade, a abrangência e a complementaridade do conjunto da sociedade, no âmbito de atuação do Conselho de Saúde.

De acordo com o atual presidente do CMS, João Calumby, o Conselho Municipal de Saúde de Penedo, tem composição representativa, com um total de 16 membros titulares e 16 suplentes, dos quais 50% representará os usuários do SUS, 25% representará os profissionais/trabalhadores de saúde do SUS e 25% representantes da gestão municipal e prestador de serviço para o SUS.

A Plenária para a nova composição do Conselho Municipal de Saúde será realizada no Auditório do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo (Sindspem), localizado na Praça dos Artistas no Centro de Penedo das 8 às 13 horas do dia 16 de Agosto.

Fonte: Ascom