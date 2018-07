Militares fazem apelo para comprar prótese para soldado baleada em assalto

Data: 11/07/2018



Após ser baleada em um assalto e perder alguns dedos das mãos, a soldado Jaiane Rose Pereira Ribeiro, 26, e os colegas de farda retomaram a campanha de arrecadação de dinheiro para custear próteses para a militar.

Segundo a tenente-coronel, Camila Paiva, do Corpo de Bombeiros, a campanha teve início no mês passado, mas como a Polícia Militar de Alagoas havia se comprometido em arcar com os custos a ação solidária foi encerrada. Mas, como a prótese ainda não foi adquirida, a soldado resolveu retomar a campanha.

“Infelizmente, até o momento, não conseguimos os recursos para que ela conseguisse a prótese. Tivemos uma campanha, mas após a corporação informar que arcaria com os custos ela foi encerrada. No entanto, até agora, não foi possível ser adquirida a prótese para a soldado Jaiane. Então, contamos com o apoio de todos para que possamos fazer esta arrecadação para que ela tente voltar a vida normal”, disse a oficial.

As próteses, que não são fabricadas em Maceió, foram orçadas em cerca de R$7.500. Além dos gastos com os dispositivos, a soldado precisará ainda custear as viagens. A ajuda pode ser feita por meio do depósito na conta da próprio soldado. Confira:

Caixa Econômica Federal

AG: 3695

OP: 001

CC: 20925-9

Entenda o caso:

A policial militar, que é lotada no 6º BPM de Maragogi, foi baleada, em março deste ano, durante um assalto na cidade de Jundiá (PE), entre Rio Formoso e Sirinhaém.

Segundo dados policiais, o veículo onde a soldado Jaiane Rose estava foi abordado pelos suspeitos, que perceberam se tratar de uma militar e atiraram contra ela. A militar perdeu dois dedos da mão esquerda e parcialmente dois dedos da mão direita.

Fonte: AL24horas