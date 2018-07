Novo golpe no WhatsApp promete passagens aéreas gratuitas

Data: 11/07/2018



Um novo golpe vem sendo espalhado no Brasil via WhatsApp. A ameaça fraudulenta oferece duas passagens aéreas gratuitas, segundo informações da PSafe. A empresa de segurança afirma que os hackers utilizam a marca companhia aérea Gol para dar mais credibilidade à suposta promoção junto às vítimas.

A tecnologia antiphishing do app dfnder security, da PSafe, aponta que foram gerados mais de 30 mil ciberataques a partir do golpe em cerca de seis horas, noticia o IDG Now.

Como é costume nesse tipo de golpe, o ataque em questão leva o usuário até uma pesquisa falsa antes de poder acessar a suposta promoção – em que é preciso responder as perguntas como “Você já viajou esse ano?”

Depois das respostas (independente de qual seja), o usuário é direcionado para uma página em que é pedido que compartilhe a “promoção” com 30 amigos ou grupos de contatos no WhatsApp. De acordo com o texto falso, as supostas passagens seriam enviadas por e-mail em até dois dias após o resgate das mesmas pelo usuário.

A GOL se posicionou sobre o assunto e orienta seus clientes a não clicarem em mensagens de origem duvidosa, fora do padrão, ou ofertas de prêmios em milhas e, principalmente, pedindo a confirmação de dados cadastrais.

Fonte: Notícias ao Minuto