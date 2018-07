Tremor de terra é registrado em Sergipe

Data: 10/07/2018



Um tremor de terra foi registrado em Sergipe na tarde desta terça-feira (10). O Laboratório de Sismologia (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), confirmou que o abalo sísmico aconteceu às 17h46 com magnitude de 1.5 na escala Richter, e que até o momento, em Sergipe, somente Malhador, localizado no agreste sergipano, sentiu os efeitos.

“Esse evento foi registrado na estação sismográfica instalada no município de Lagarto em Sergipe e é considerado pequeno. Observado também nas estações de Alagoas e Bahia”, disse o professor da UFRN, Eduardo Menezes.

Uma moradora de Malhador relatou ter sentido o tremor. “Foi forte, rápido e aconteceu por volta das 18 horas. O chão e as paredes da casa tremeram. A princípio achei que era uma casa abandonada aqui do lado que estava caindo, mas ao chegar no lado de fora percebi que não era”, disse a professora aposentada, Maria Marise Santana. Ela contou também que apesar do susto nada foi quebrado em sua residência.

A dona de casa Sidicleia Eleotéria Santos, que também mora na cidade, disse ter sentido o tremor por volta das 17h45. “Eu estava em casa e ouvi um barulho, e em seguida o tremor que foi bem rápido e não provocou nenhum transtorno”, explicou.

Fonte: G1/AL